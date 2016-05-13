全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，大型船舶运费上升提供支撑

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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路透5月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上涨，海岬型船和巴拿马型船运费上升提供支撑。
整体乾散货运价指数 升21点，报600点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升74点，报798点。日均获利增加734美元，报6,286美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升8点，报597点。日均获利升59美元，报4,768美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 下跌2点，报553点。波罗的海灵便型船运价指数 持平，报347点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)