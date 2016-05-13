全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，大型船舶运费上升提供支撑

路透5月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上涨，海岬型船和巴拿马型船运费上升提供支撑。

整体乾散货运价指数 升21点，报600点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升74点，报798点。日均获利增加734美元，报6,286美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升8点，报597点。日均获利升59美元，报4,768美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 下跌2点，报553点。波罗的海灵便型船运价指数 持平，报347点。(完)