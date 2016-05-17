全球航运：波罗的海乾散货运价指数续涨，因海岬型船需求增加

路透5月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上涨，因海岬型船需求增加扶助。

整体乾散货运价指数 升30点，或4.89%，报643点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升134点，或约15.69%,报988点。日均获利增加1,051美元，报7,791美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升6点，或1%，报604点。日均获利升43美元，报4,826美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 持平，报552点。波罗的海灵便型船运价指数 跌2点，报345点。(完)