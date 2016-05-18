全球航运：波罗的海乾散货运价指数小幅下跌，因海岬型船需求下降

美国股市：开盘基本持平，市场等待美联储主席讲话
路透1月18日 - 美国股市周三开盘基本持平，因投资者评估经济数据和最新出炉的银行业绩，并等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦稍晚发表讲话。
路透5月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三小幅下跌，因海岬型船需求下降。
整体乾散货运价指数 跌1点，或0.16%，报642点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 降34点，或约3.44%,报954点。日均获利降62美元，报7,729美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升7点，或1.16%，报611点。日均获利升59美元，报4,885美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 升1点，报553点。波罗的海灵便型船运价指数 跌3点，报342点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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