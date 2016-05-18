全球航运：波罗的海乾散货运价指数小幅下跌，因海岬型船需求下降

路透5月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三小幅下跌，因海岬型船需求下降。

整体乾散货运价指数 跌1点，或0.16%，报642点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 降34点，或约3.44%,报954点。日均获利降62美元，报7,729美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升7点，或1.16%，报611点。日均获利升59美元，报4,885美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 升1点，报553点。波罗的海灵便型船运价指数 跌3点，报342点。(完)