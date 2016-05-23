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货币新闻 | 2016年 5月 23日 星期一 21:29 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数小幅下跌，因巴拿马型船需求疲弱

路透5月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一微跌，较小型船舶需求提高，部分抵消了巴拿马型船需求下降带来的影响。

整体乾散货运价指数 跌1点，或0.16%，报624点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 持平于870点。日均获利降35美元，报6,946美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降3点，或0.49%，报611点。日均获下降24美元，报4,885美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 升3点，报565点。波罗的海灵便型船运价指数 升1点，报344点。(完)

(编译 刘静；审校 李军)
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