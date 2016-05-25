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货币新闻 | 2016年 5月 25日 星期三 21:49 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船需求下降

路透5月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，因较大型船舶需求疲弱。

整体乾散货运价指数 跌13点，或2.1%，报605点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑49点，或5.78%，至799点。日均获利降445美元，报6,281美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降12点，或1.97%，报596点。日均获下降90美元，报4,767美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 升3点，报571点。波罗的海灵便型船运价指数 升1点，报346点。(完)

(编译 刘静；审校 李军)

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