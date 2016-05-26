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亚洲 | 2016年 5月 26日 星期四 21:19 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船需求下降

路透5月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下跌，因较大型船舶需求疲弱。

整体乾散货运价指数 跌4点，或0.66%，报601点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑6点，或0.75%，至793点。日均获利降106美元，报6,175美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降10点，或1.68%，报586点。日均获下降84美元，报4,683美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 升4点，报575点。波罗的海灵便型船运价指数 升1点，报347点。(完)

(编译 刘静；审校 李军)

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