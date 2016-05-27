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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 22:43 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船需求上升

路透5月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上涨，因海岬型船舶需求上升。

整体乾散货运价指数 涨5点，或0.83%，报606点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升37点，或4.67%，至830点。日均获利升171美元，报6,346美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降4点，或0.68%，报582点。日均获下降33美元，报4,650美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 升4点，报579点。波罗的海灵便型船运价指数 持平于347点。(完)

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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