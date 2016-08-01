全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌10日，因大部分船舶运费下降

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
路透8月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一连续第10日下跌，因大部分船舶运费下跌。
整体乾散货运价指数下跌6点，或0.91%，至650点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌11点，或1.43%，报757点，为5月12日以来最低。日均获利减少86美元，报5,354美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌19点，或2.75%，报673点。日均获利减少152美元，报5,386美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 下跌2点，报667点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报401点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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