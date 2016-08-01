全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌10日，因大部分船舶运费下降

路透8月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一连续第10日下跌，因大部分船舶运费下跌。

整体乾散货运价指数下跌6点，或0.91%，至650点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌11点，或1.43%，报757点，为5月12日以来最低。日均获利减少86美元，报5,354美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌19点，或2.75%，报673点。日均获利减少152美元，报5,386美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。