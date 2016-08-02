版本:
中国
货币新闻 | 2016年 8月 2日 星期二 21:52 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马型船舶运费下降

路透8月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第11日下跌，因巴拿马型船舶运费下跌。

整体乾散货运价指数下跌5点，或0.77%，至645点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 持平于757点，日均获利增加15美元，报5,396美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌15点，或2.23%，报658点。日均获利减少118美元，报5,268美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 下跌4点，报663点。波罗的海灵便型船运价指数 降1点，报400点。(完) (编译 刘静；审校 母红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐