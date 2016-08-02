全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马型船舶运费下降

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运价攀升
波罗的海海岬型船运价指数 大涨85点，或6.15%，至1,468点。海岬型船舶日均获利上升659美元，报11,002美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透8月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第11日下跌，因巴拿马型船舶运费下跌。
整体乾散货运价指数下跌5点，或0.77%，至645点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 持平于757点，日均获利增加15美元，报5,396美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌15点，或2.23%，报658点。日均获利减少118美元，报5,268美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 下跌4点，报663点。波罗的海灵便型船运价指数 降1点，报400点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数 大涨85点，或6.15%，至1,468点。海岬型船舶日均获利上升659美元，报11,002美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
Canadian Real Estate Association(CREA)为加拿大房地产协会 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)