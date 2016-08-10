全球航运：波罗的海乾散货运价指数三周来首次上涨，因较大型船舶运费上涨

路透8月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上扬，为逾三周来首次，因海岬型和巴拿马型船舶运费上涨。

整体乾散货运价指数 升7点，或1.11%，报638点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨25点，或3.25%，报795点，日均获利上涨146点，报5,503美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升17点，或2.65%，报659点。日均获利上扬133美元，报5,273美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。