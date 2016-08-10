全球航运：波罗的海乾散货运价指数三周来首次上涨，因较大型船舶运费上涨

标题新闻：印尼下周可能发布矿物出口税新规--财政部官员
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路透8月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上扬，为逾三周来首次，因海岬型和巴拿马型船舶运费上涨。
整体乾散货运价指数 升7点，或1.11%，报638点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨25点，或3.25%，报795点，日均获利上涨146点，报5,503美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升17点，或2.65%，报659点。日均获利上扬133美元，报5,273美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 跌3点，报639点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报391点。(完) (编译 刘静; 审校 利棣儿)
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