全球航运：波罗的海乾散货运价指数急升逾2%，因各类船舶需求改善

路透8月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四急升逾2%，受助于各类型船舶需求改善。该指数周三逾三周来首次上涨。

整体乾散货运价指数 升15点，或2.35%，报653点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨38点，或4.78%，报833点，日均获利上涨288点，报5,791美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升28点，或4.25%，报687点。日均获利上扬223美元，报5,496美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。