全球航运：波罗的海乾散货运价指数续降，因海岬型船舶运费下挫

路透8月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四续跌，因海岬型船舶运费下挫。

整体乾散货运价指数 降3点，或0.44%，报682点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌33点，或3.73%，报852点，日均获利下跌252美元，报5,962美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升1点，或0.14%，报727点。日均获利上扬11美元，报5,819美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。