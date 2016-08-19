全球航运：波罗的海乾散货运价指数微升，受小型船舶运费上涨支撑

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透8月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五微涨，因小型船舶运费上涨。
整体乾散货运价指数 升1点，或0.15%，报683点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌9点，或1.06%，报843点，日均获利下跌116美元，报5,846美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 持平于727点。日均获利下跌5美元，报5,814美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升9点，报686点。波罗的海灵便型船运价指数 升5点，报412点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。