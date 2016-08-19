全球航运：波罗的海乾散货运价指数微升，受小型船舶运费上涨支撑

路透8月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五微涨，因小型船舶运费上涨。

整体乾散货运价指数 升1点，或0.15%，报683点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌9点，或1.06%，报843点，日均获利下跌116美元，报5,846美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 持平于727点。日均获利下跌5美元，报5,814美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。