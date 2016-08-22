全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受海岬型和小型船舶运费上涨支撑

路透8月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨，因海岬型和小型船舶运费上涨。

整体乾散货运价指数 升4点，或0.59%，报687点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升5点，或0.59%，报848点，日均获利上涨39美元，报5,885美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌6点，或0.83%，报721点。日均获利下跌49美元，报5,765美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。