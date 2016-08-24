全球航运：波罗的海乾散货运价指数急升，因海岬型船舶运费上涨

路透8月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，因海岬型船舶运费上升。

整体乾散货运价指数 升14点，或2.02%，报706点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升49点，或5.69%，报910点，日均获利上涨452美元，报6,460美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌8点，或1.12%，报706点。日均获利下跌60美元，报5,651美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。