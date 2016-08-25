全球航运：波罗的海乾散货运价指数急升，因海岬型船舶运费上涨

路透8月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因海岬型船舶运费上升。

整体乾散货运价指数 升12点，或1.7%，报718点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升64点，或7.03%，报974点，日均获利上涨366美元，报6,826美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌6点，或0.85%，报700点。日均获利下跌53美元，报5,598美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。