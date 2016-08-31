全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船舶运费下降

路透8月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，因海岬型和巴拿巴型船舶运费下降。

整体乾散货运价指数 降4点，或0.56%，报711点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌8点，或0.81%，报978点，日均获利下跌78美元，报6,730美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌14点，或2.08%，报660点。日均获利下跌110美元，报5,285美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。