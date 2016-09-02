全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船运费上涨

路透9月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上扬，因海岬型船运费上涨。

整体乾散货运价指数 小升8点，或1.12%，报720点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬52点，或5.19%，报1,054点，日均获利增加360美元，报7,191美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌8点，或1.23%，报644点。日均获利下跌67美元，报5,157美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。