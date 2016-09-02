全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船运费上涨

中国金融：中投公司将增加对美国的投资--董事长
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透9月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上扬，因海岬型船运费上涨。
整体乾散货运价指数 小升8点，或1.12%，报720点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上扬52点，或5.19%，报1,054点，日均获利增加360美元，报7,191美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌8点，或1.23%，报644点。日均获利下跌67美元，报5,157美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌2点，报721点。波罗的海灵便型船运价指数 回落1点，报432点。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
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“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡的资深市场分析师Jeffrey Halley表示。