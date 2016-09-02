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货币新闻 | 2016年 9月 2日 星期五 21:58 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船运费上涨

路透9月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上扬，因海岬型船运费上涨。

整体乾散货运价指数 小升8点，或1.12%，报720点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬52点，或5.19%，报1,054点，日均获利增加360美元，报7,191美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌8点，或1.23%，报644点。日均获利下跌67美元，报5,157美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌2点，报721点。波罗的海灵便型船运价指数 回落1点，报432点。(完) (编译 母红; 审校 李军)

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