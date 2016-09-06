全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第四日上扬，因海岬型船运费续涨

路透9月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第四日上扬，因海岬型船运费续涨。

整体乾散货运价指数 上升21点，或2.9%，报745点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬103点，或9.55%，报1,182点。日均获利增加829美元，报8,288美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升1点，报641点，此前连续10日下跌。日均获利增加17美元，报5,139美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。