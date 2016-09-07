全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及年内新高，因海岬型船运费续涨

路透9月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上扬，因海岬型船运费续涨。

整体乾散货运价指数 上升28点，或3.76%，报773点，触及逾10个月新高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬189点，或约16%，报1,371点，为去年10月以来最高。日均获利增加1,120美元，报9,408美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升7点，或1.09%，报648点。日均获利增加58美元，报5,197美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。