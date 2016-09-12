全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平，此前连续七日上涨

路透9月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一持平，因较大型船舶运费上涨被较小型船舶活动放缓抵消。

整体乾散货运价指数 持平于804点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬15点，或约0.96%，报1,581点，海岬型船舶需求强劲帮助波罗的海干散货运价指数上周五触及年内新高。日均获利增加76美元，报10,725美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升1点，报659点。日均获利增加7美元，报5,287美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。