全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平，此前连续七日上涨

路透9月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一持平，因较大型船舶运费上涨被较小型船舶活动放缓抵消。
整体乾散货运价指数 持平于804点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上扬15点，或约0.96%，报1,581点，海岬型船舶需求强劲帮助波罗的海干散货运价指数上周五触及年内新高。日均获利增加76美元，报10,725美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上升1点，报659点。日均获利增加7美元，报5,287美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 下跌7点，至681点；灵便型船运价指数 回落2点，报417点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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****日韩经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
美国债市：公债发行日程表
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