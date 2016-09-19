全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费攀升

路透9月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨，连升第三日，因海岬型船运费攀升。

整体乾散货运价指数 上升36点或4.5%，至836点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨173点，或近10.3%，报1,853点。海岬型船舶日均获利上涨1,238美元，报12,167美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点，或0.62%，报650点。日均获利增加26美元，报5,208美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。