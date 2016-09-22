全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受较大型船舶运费上升提振

路透9月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四续升，受较大型船舶运费上涨扶助。

整体乾散货运价指数 上升34点或3.77%，至937点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 猛涨271点，或约13%，报2,389点。海岬型船舶日均获利上涨935美元，报15,301美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

航运经纪周四称，在下周末开始的中国国庆一周长假前，大型海岬型船在主要亚洲航线上的干散货运费势将攀升。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升27点，或4%，报700点。日均获利增加214美元，报5,611美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。