全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受较大型船舶运费上升提振

香港热股：电能实业盘初涨4%至五周高位，参与DUET收购并考虑派特别息
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下公用事业分支--电能实业 周一盘初一度涨4%至五周高位，该公司稍早公布拟参与澳洲DUET集团的收购，并考虑派发特别中期股息。
路透9月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四续升，受较大型船舶运费上涨扶助。
整体乾散货运价指数 上升34点或3.77%，至937点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 猛涨271点，或约13%，报2,389点。海岬型船舶日均获利上涨935美元，报15,301美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
航运经纪周四称，在下周末开始的中国国庆一周长假前，大型海岬型船在主要亚洲航线上的干散货运费势将攀升。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升27点，或4%，报700点。日均获利增加214美元，报5,611美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升6点，至668点；灵便型船运价指数 升2点，至420点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下公用事业分支--电能实业 周一盘初一度涨4%至五周高位，该公司稍早公布拟参与澳洲DUET集团的收购，并考虑派发特别中期股息。
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。