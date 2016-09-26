全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运费降低

路透9月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下滑，结束七连涨，受海岬型船舶运费降低拖累。

整体乾散货运价指数 跌7点，或0.74%，至934点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫58点，或2.43%，报2,325点。海岬型船舶日均获利下降415美元，报14,787美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升17点，或2.35%，报739点。日均获利增加135美元，报5,925美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。