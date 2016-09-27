全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船运费降低

路透9月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二小跌，受海岬型船舶运费降低拖累。

整体乾散货运价指数 跌4点，或0.43%，至930点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫27点，或1.16%，报2,298点。海岬型船舶日均获利下降247美元，报14,540美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升11点，或1.49%，报750点。日均获利增加83美元，报6,008美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。