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货币新闻 | 2016年 9月 28日 星期三 21:42 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，仍因海岬型船运费降低

路透9月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三续跌，仍受海岬型船舶运费降低拖累。

整体乾散货运价指数 跌18点，或1.94%，至912点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫102点，或4.44%，报2,196点。海岬型船舶日均获利下降691美元，报13,849美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升1点，或0.13%，报751点。日均获利增加9美元，报6,017美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升2点，至676点；灵便型船运价指数 持平在422点。(完) (编译 李军; 审校 母红)

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