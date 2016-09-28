全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，仍因海岬型船运费降低

路透9月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三续跌，仍受海岬型船舶运费降低拖累。

整体乾散货运价指数 跌18点，或1.94%，至912点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫102点，或4.44%，报2,196点。海岬型船舶日均获利下降691美元，报13,849美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升1点，或0.13%，报751点。日均获利增加9美元，报6,017美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。