全球航运：波罗的海乾散货运价指数走低，因大型船舶运费下降

路透9月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四续跌，因海岬型和巴拿马型船舶运费降低。

整体乾散货运价指数 跌24点，或2.63%，至888点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫129点，或5.87%，报2,067点。海岬型船舶日均获利下降780美元，报13,069美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 降低10点，或1.33%，报741点。日均获利减少78美元，报5,939美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。