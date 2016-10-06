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货币新闻 | 2016年 10月 6日 星期四 22:57 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数跳涨逾5%，因大型船舶需求增加

路透10月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四急升，受助于大型船舶需求增加。

整体乾散货运价指数 攀升46点，或5.29%，至915点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大涨206点，或10.24%，报2,218点。海岬型船舶日均获利急升1,670美元，报14,443美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

船运经纪公司Clarksons Platou在一份报告中称，海岬型船运费反弹，全球范围运价攀升至每日约14,400美元。

船运经纪公司称，亚洲主要航线大型海岬型乾散货船运费下周可能保持稳定，尽管船主试图将运费推升至年内高位。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨5点，或0.72%。至704点。日均获利上涨43美元，报5,645美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌2点至678点；灵便型船运价指数 下滑2点，至413点。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)

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