全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因各类型船舶运费上升

香港个股：天合化工称被证监会勒令停牌，就解决关注事项寻求法律意见
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透3月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连升第三日，因海岬型船和巴拿马型船等各类型船舶运费上升。
整体乾散货运价指数升35点，或3.87%，报939点，至1月19日来最高，连升第三周。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数暴涨130点，或11.85%，至1,227点。海岬型船舶日均获利上升854美元，报9,425美元，为1月25日来最高。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数连涨八日，上涨34点，或3.14%，收报1,118点。日均获利升271美元，报8,982美元的12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升6点，收报846点；灵便型船运价指数升5点，报462点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。