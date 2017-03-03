全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因各类型船舶运费上升

路透3月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连升第三日，因海岬型船和巴拿马型船等各类型船舶运费上升。

整体乾散货运价指数升35点，或3.87%，报939点，至1月19日来最高，连升第三周。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数暴涨130点，或11.85%，至1,227点。海岬型船舶日均获利上升854美元，报9,425美元，为1月25日来最高。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数连涨八日，上涨34点，或3.14%，收报1,118点。日均获利升271美元，报8,982美元的12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。