全球航运：波罗的海乾散货运价指数收于八周高位，因各类型船舶运费上升

路透3月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一收于逾八周最高点，因各类型船舶运费齐升。

整体乾散货运价指数升40点，或4.26%，报979点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数大涨118点，或9.62%，至1,345点。海岬型船舶日均获利上升1,014美元，报10,439美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数涨36点，或3.22%，收报1,154点。日均获利升289美元，报9,271美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。