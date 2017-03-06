全球航运：波罗的海乾散货运价指数收于八周高位，因各类型船舶运费上升

印尼社会：雅加达发生疑似自杀炸弹攻击，总统呼吁民众冷静
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透3月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一收于逾八周最高点，因各类型船舶运费齐升。
整体乾散货运价指数升40点，或4.26%，报979点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数大涨118点，或9.62%，至1,345点。海岬型船舶日均获利上升1,014美元，报10,439美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数涨36点，或3.22%，收报1,154点。日均获利升289美元，报9,271美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升6点，收报852点；灵便型船运价指数升6点，报468点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透新加坡5月25日 - 油价在周四OPEC会议召开前上涨，这次会议预计将延长减产协议至2018年，至少将比原定今年上半年到期的时间再延长九个月。