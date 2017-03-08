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货币新闻 | 2017年 3月 8日 星期三 22:02 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第六日

路透3月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连续第六日收高，因各类型船舶运费上涨。

整体乾散货运价指数升12点，或1.16%，报1,045点，为12月13日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数涨22点，或1.41%，报1,578点。海岬型船舶日均获利上升23美元，报11,889美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数涨26点，或2.18%，收报1,220点。日均获利升204美元，报9,796美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升7点，收报868点；灵便型船运价指数升8点，报485点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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