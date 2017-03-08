全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第六日

日本经济：政府5月经济月报维持整体评估不变，称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完) (编译 汪红英/艾茂林/于春红; 审校 蔡美珍/高琦/李春喜)
路透3月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连续第六日收高，因各类型船舶运费上涨。
整体乾散货运价指数升12点，或1.16%，报1,045点，为12月13日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数涨22点，或1.41%，报1,578点。海岬型船舶日均获利上升23美元，报11,889美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数涨26点，或2.18%，收报1,220点。日均获利升204美元，报9,796美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升7点，收报868点；灵便型船运价指数升8点，报485点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完) (编译 汪红英/艾茂林/于春红; 审校 蔡美珍/高琦/李春喜)
路透5月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:1 6时，1港元=0.88447人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 20.2%，低于上交易日收盘的20.38%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.11 5.11 1.13 建设银行 6.19 6.30 1.11 中国银行 3.66 3.86 1.07 农业银行
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