全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第六日

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月24日

路透5月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:1 6时，1港元=0.88447人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 20.2%，低于上交易日收盘的20.38%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.11 5.11 1.13 建设银行 6.19 6.30 1.11 中国银行 3.66 3.86 1.07 农业银行