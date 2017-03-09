全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费升高

标题新闻：马来西亚5月1-25日棕榈油出口较前月同期增16.2%至1,006,757吨--船货验证机构ITS
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路透3月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因海岬型船舶运费升高。
整体乾散货运价指数升19点，或1.82%，报1,064点，为近三个月来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数涨100点，或6.34%，报1,678点。海岬型船舶日均获利上升551美元，报12,440美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数持平于1,220点。日均获利升7美元，报9,803美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升4点，收报872点；灵便型船运价指数升6点，报491点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。