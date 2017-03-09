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货币新闻 | 2017年 3月 9日 星期四 22:14 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费升高

路透3月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因海岬型船舶运费升高。

整体乾散货运价指数升19点，或1.82%，报1,064点，为近三个月来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数涨100点，或6.34%，报1,678点。海岬型船舶日均获利上升551美元，报12,440美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数持平于1,220点。日均获利升7美元，报9,803美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升4点，收报872点；灵便型船运价指数升6点，报491点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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