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货币新闻 | 2017年 3月 10日 星期五 22:26 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数升至三个月高位，因海岬型船舶运费升高

路透3月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五收于三个月来最高水平，因海岬型船舶运费升高。

整体乾散货运价指数升22点，或2.07%，报1,086点，为12月9日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数涨111点，或6.62%，报1,789点，为12月7日以来最高。海岬型船舶日均获利上升791美元，报13,231美元，为12月初以来最高。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数微跌9点，或0.74%，至1,211点。日均获利降75美元，报9,728美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升2点，收报874点；灵便型船运价指数升4点，报495点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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