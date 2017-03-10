全球航运：波罗的海乾散货运价指数升至三个月高位，因海岬型船舶运费升高

国际油市：油价小跌，因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透3月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五收于三个月来最高水平，因海岬型船舶运费升高。
整体乾散货运价指数升22点，或2.07%，报1,086点，为12月9日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数涨111点，或6.62%，报1,789点，为12月7日以来最高。海岬型船舶日均获利上升791美元，报13,231美元，为12月初以来最高。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数微跌9点，或0.74%，至1,211点。日均获利降75美元，报9,728美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升2点，收报874点；灵便型船运价指数升4点，报495点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
* 美联储将升息与经济反弹挂钩 * 欧元兑美元上涨 (新增收盘表格) 路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新 一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性 的。 美元指数 下跌0.17%，至97.184，此前低见97.093。 这份会议记录是美联储自2015年12月首次升息以来，对政策收紧进程更趋谨慎的最新暗 示。 在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有 的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。 “会议记录显示美联储将保持谨慎，不急于在资产负债表问题上采用鹰派立场，”Thin k Markets分析师Naeem Aslam表示。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率仍相当高，为83%，不 过，目前交易商预计，联储今年将再升息两次的机率为46%，低于周二尾盘的约50%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月25日(四) 暂无重要经济数据公布 5月26日(五) 暂无重要经济数据公布 5月29日当周 5月29日(一) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 4月 -- -1.8% 5月30日(二) 0130 澳洲建筑许可(较前月) 4月 -- -13.4% 民间住宅建筑许可(较前月) -- -4.3% 5月31日(三) 0100 新西兰NBNZ企业展望指数