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货币新闻 | 2017年 3月 13日 星期一 21:57 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升九日，因海岬型船舶运费升高

路透3月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一连升第九个交易日，因海岬型船舶运费升高。

整体乾散货运价指数升13点，或1.2%，报1,099点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数涨54点，或3.02%，报1,843点。海岬型船舶日均获利上升412美元，报13,643美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数跌4点，或0.33%，至1,207点。日均获利降31美元，报9,697美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升1点，收报875点；灵便型船运价指数升4点，报499点。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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