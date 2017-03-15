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货币新闻 | 2017年 3月 15日 星期三 22:14 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数升至逾三个月高位，因海岬型船运费急升

路透3月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三跳升至逾三个月高位，因海岬型船舶运费急升。

整体乾散货运价指数升35点，或3.15%，报1,147点，为12月7日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数涨207点，或10.73%，报2,136点，为12月初以来最大增幅。海岬型船舶日均获利上升1,514美元，报15,764美元，为11月24日以来最高。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数跌35点，或2.95%，至1,150点。日均获利降279美元，报9,248美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数持平于877点；灵便型船运价指数升3点，报505点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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