全球航运：波罗的海乾散货运价指数升至逾三个月高位，因海岬型船运费急升

标题新闻：截至5月23日当周美国货币市场基金总资产增加57.3亿美元，至2.619万亿美元-iMoneyNet
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路透3月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三跳升至逾三个月高位，因海岬型船舶运费急升。
整体乾散货运价指数升35点，或3.15%，报1,147点，为12月7日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数涨207点，或10.73%，报2,136点，为12月初以来最大增幅。海岬型船舶日均获利上升1,514美元，报15,764美元，为11月24日以来最高。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数跌35点，或2.95%，至1,150点。日均获利降279美元，报9,248美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数持平于877点；灵便型船运价指数升3点，报505点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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