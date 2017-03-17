全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及逾三个月新高，因海岬型船运费上涨

路透3月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五触及逾三个月新高，因海岬型船舶运费上涨。

整体乾散货运价指数升24点，或2.05%，报1,196点，为12月初以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

整体乾散货运价指数连续第13日上涨，从2月28日下跌后迄今反弹约40%，当日结束九连涨。

波罗的海海岬型船运价指数连续第12日攀升，上涨148点，或6.53%，报2,413点。海岬型船舶日均获利上升1,006美元，报17,763美元，为11月22日以来最高。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数跌21点，或1.86%，至1,108点。日均获利降167美元，报8,914美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。