全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及逾三个月新高，因海岬型船运费上涨

台湾汇市：台币早盘走升，因国际美元走弱与台股上扬
路透台北5月25日 - 台币兑美元周四早盘走升。交易员表示，因美元在美联储会议记录公布后走弱、韩元兑美元升值以及台股上涨带动。
路透3月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五触及逾三个月新高，因海岬型船舶运费上涨。
整体乾散货运价指数升24点，或2.05%，报1,196点，为12月初以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
整体乾散货运价指数连续第13日上涨，从2月28日下跌后迄今反弹约40%，当日结束九连涨。
波罗的海海岬型船运价指数连续第12日攀升，上涨148点，或6.53%，报2,413点。海岬型船舶日均获利上升1,006美元，报17,763美元，为11月22日以来最高。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数跌21点，或1.86%，至1,108点。日均获利降167美元，报8,914美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升2点，至879点；灵便型船运价指数持平在508点。(完) (编译 利棣儿;审校 母红)
路透台北5月25日 - 台币兑美元周四早盘走升。交易员表示，因美元在美联储会议记录公布后走弱、韩元兑美元升值以及台股上涨带动。
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
美国原油已攻破在50.85美元的阻力位，该道阻力由1月3日高点55.24美元至5月5日低点43.76美元跌势的61.8%费波纳奇回档位构成。