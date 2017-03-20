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货币新闻 | 2017年 3月 20日 星期一 22:16 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升

路透3月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一连续第14日上涨，因海岬型船舶运费升高。

整体乾散货运价指数升9点，或0.75%，报1,205点，为11月23日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数上涨53点，或2.2%，报2,466点。海岬型船舶日均获利上升317美元，报18,080美元，为四个月高位。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数跌5点，或0.45%，至1,103点。日均获利降39美元，报8,875美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升5点，至884点；灵便型船运价指数升2点，报510点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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