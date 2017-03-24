全球航运：波罗的海乾散货运价指数升至逾四个月高位

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透3月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五收于逾四个月最高，因各类型船运费上升。
整体乾散货运价指数收高44点，或3.7%，报1,240点，为去年11月21以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数升137点，或5.8%，报2,482点，为11月23日以来最高。海岬型船舶日均获利涨1,112美元，报18,078美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数升48点，或4.1%，收报1,218点。日均获利升382美元，报9,786美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升4点，至896点；灵便型船运价指数升5点，报526点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。