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货币新闻 | 2017年 3月 24日 星期五 21:52 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数升至逾四个月高位

路透3月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五收于逾四个月最高，因各类型船运费上升。

整体乾散货运价指数收高44点，或3.7%，报1,240点，为去年11月21以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数升137点，或5.8%，报2,482点，为11月23日以来最高。海岬型船舶日均获利涨1,112美元，报18,078美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升48点，或4.1%，收报1,218点。日均获利升382美元，报9,786美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升4点，至896点；灵便型船运价指数升5点，报526点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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