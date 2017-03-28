全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，触及逾两年新高

路透3月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二续升，触及逾两年新高，受大型铁矿石船舶需求旺盛推动。

整体乾散货运价指数收高51点，或4%，报1,333点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数攀升145点，或5.5%，报2,765点，为2014年11月25日来最高。海岬型船舶日均获利涨1,391美元，报20,657美元，为逾两年来表现最佳的一天。该型船舶的通常运载量为15万吨。

“中国钢铁市场是干散货船运市场最重要的推动因素。过去一年，钢铁市场需求大大改善，”摩根士丹利分析师在一份给客户的报告中说。

波罗的海巴拿马型船运价指数升53点，或4.23%，收报1,306点。日均获利升421美元，报10,487美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。