全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及逾两年新高

《路透晚报》--5月24日日间新闻摘要（中港台）
国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透3月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周周三触及逾两年新高，因巴拿马型船舶运费上扬。
整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数升40点，或3.1%，收报1,346点。日均获利升318美元，报10,805元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海海岬型船运价指数昨日升至逾两年最高后升势暂歇，下跌10点，报2,755点。海岬型船舶日均获利跌97美元，报20,560美元，本月迄今日均获利水平升了一倍多。该型船舶的通常运载量为15万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数跌8点，至885点；灵便型船运价指数升3点，报538点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透伦敦5月24日 - 英镑周三回升并站稳脚跟，本周由八个月高点下跌。交易商的关注点集中在今天稍晚美联储公布的会议记录，以寻找新的指引。曼彻斯特爆炸袭击后，英国暂停为6月8日大选的拉票活动。
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。