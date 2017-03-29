版本:
中国
货币新闻 | 2017年 3月 29日 星期三 22:42 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及逾两年新高

路透3月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周周三触及逾两年新高，因巴拿马型船舶运费上扬。

整体乾散货运价指数收高5点，报1,338点，为2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数升40点，或3.1%，收报1,346点。日均获利升318美元，报10,805元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数昨日升至逾两年最高后升势暂歇，下跌10点，报2,755点。海岬型船舶日均获利跌97美元，报20,560美元，本月迄今日均获利水平升了一倍多。该型船舶的通常运载量为15万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数跌8点，至885点；灵便型船运价指数升3点，报538点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐