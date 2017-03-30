全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，终结五连升走势

美国股市: 道琼工业指数上扬0.21%，Nasdaq指数攀升0.08%
路透纽约5月23日 - 美国股市周二上涨，因投资者对美国总统特朗普的预算计划释怀，但非必需性消费类股下跌，抑制了股市涨幅。
路透3月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数在连续五日上涨后周四下跌，因海岬型船舶运费走低。
整体乾散货运价指数收跌14点，或1.1%，报1,324点，该指数周三触及2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数下跌65点，或2.4%，报2,690点，周二升至逾两年最高。海岬型船舶日均获利跌659美元，报19,901美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数升20点，收报1,366点。日均获利升156美元，报10,961元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数跌3点，至882点；灵便型船运价指数升1点，报539点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约5月23日 - 美国股市周二上涨，因投资者对美国总统特朗普的预算计划释怀，但非必需性消费类股下跌，抑制了股市涨幅。
路透纽约/伦敦5月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，从上日触及的四周高位下滑，主要种植国巴西未来天气状况改善，巩固了供应充足的预期，以及技术阻力和雷亚尔下跌，重压原糖。
路透5月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二跌至近两周低位，因天气状况有利于播种，以及有更多出口订单被取消的预期升温。