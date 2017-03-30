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货币新闻 | 2017年 3月 30日 星期四 22:45 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，终结五连升走势

路透3月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数在连续五日上涨后周四下跌，因海岬型船舶运费走低。

整体乾散货运价指数收跌14点，或1.1%，报1,324点，该指数周三触及2014年11月11日以来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数下跌65点，或2.4%，报2,690点，周二升至逾两年最高。海岬型船舶日均获利跌659美元，报19,901美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升20点，收报1,366点。日均获利升156美元，报10,961元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数跌3点，至882点；灵便型船运价指数升1点，报539点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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