全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因飓风打击海岬型船舶需求

企业结盟：邦吉与嘉能可洽谈成立北美合伙企业事宜--消息
路透芝加哥5月23日 - 消息人士周二向路透称，美国谷物交易商邦吉与大宗商品交易商嘉能可(Glencore)旗下农业部门洽谈成立一家北美合伙企业，而非出售整个公司。
路透3月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，澳大利亚矿场和港口因飓风关闭，打压海岬型船舶需求。
整体乾散货运价指数收跌27点，或2%，报1,297点，该指数周三触及2014年11月11日以来最高，本周该指数涨近5%，为连续第七周上涨。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数下跌93点，或3.5%，报2,597点，为逾一个月来的最大单日百分比跌幅，周二该指数升至逾两年最高。海岬型船舶日均获利跌1,037美元，报18,864美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数升8点，收报1,374点。日均获利升64美元，报11,025元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数跌1点，至881点；灵便型船运价指数升1点，报540点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥5月23日 - 消息人士周二向路透称，美国谷物交易商邦吉与大宗商品交易商嘉能可(Glencore)旗下农业部门洽谈成立一家北美合伙企业，而非出售整个公司。
0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)
路透法兰克福5月23日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二在致欧洲议会一成员的信中表示，一旦英国退出欧盟，欧盟或失去对清算活动的部分监管。