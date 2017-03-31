全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因飓风打击海岬型船舶需求

路透3月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，澳大利亚矿场和港口因飓风关闭，打压海岬型船舶需求。

整体乾散货运价指数收跌27点，或2%，报1,297点，该指数周三触及2014年11月11日以来最高，本周该指数涨近5%，为连续第七周上涨。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数下跌93点，或3.5%，报2,597点，为逾一个月来的最大单日百分比跌幅，周二该指数升至逾两年最高。海岬型船舶日均获利跌1,037美元，报18,864美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升8点，收报1,374点。日均获利升64美元，报11,025元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。