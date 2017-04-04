全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降

标题新闻：日本三菱东京日联银行总裁小山田隆将于6月中退任，由副总裁三毛兼承接任
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路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
整体乾散货运价指数连续第四日下跌，收跌27点，或2.1%，为2月28日以来最大单日百分比跌幅，报1,255点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数下跌136点，或5.4%，报2,382点。海岬型船舶日均获利跌984美元，报17,275美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
中国金融市场周一和周二因清明节假期休市，将在4月5日恢复交易。
波罗的海巴拿马型船运价指数降2点，或0.15%，收报1,377点。日均获利降13美元，报11,052元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
灵便型船运价指数升1点，报542点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。