全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降

路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。

整体乾散货运价指数连续第四日下跌，收跌27点，或2.1%，为2月28日以来最大单日百分比跌幅，报1,255点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数下跌136点，或5.4%，报2,382点。海岬型船舶日均获利跌984美元，报17,275美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

中国金融市场周一和周二因清明节假期休市，将在4月5日恢复交易。

波罗的海巴拿马型船运价指数降2点，或0.15%，收报1,377点。日均获利降13美元，报11,052元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。