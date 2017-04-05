全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得两个月来的最大单日百分比跌幅

更新版 1-中国企业：乐视在美国大幅裁员约70%，把战线拉回国内
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透4月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三录得约两个月来的最大单日百分比跌幅，主要因海岬型船运费下降。
整体乾散货运价指数连续第五日下跌，收跌32点，或2.55%，为2月7日以来最大单日百分比跌幅，报1,223点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数下跌153点，或6.42%，报2,229点。海岬型船舶日均获利跌1,126美元，报16,149美元，为3月中来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。
受“黛比”飓风影响，澳大利亚主要煤矿供应受扰，可能压制了对海岬型船舶的需求。澳大利亚是全球最大炼焦煤出口国。
波罗的海巴拿马型船运价指数降6点，或0.44%，收报1,371点。日均获利降50美元，报11,002美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
灵便型船运价指数升1点，报543点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减 少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/23 5,134.9 3,628.7 8,763.6 -47.3 3,061.95 5/22 5,161.9 3,649.0 8,810.9 -4.7 3,075.68 5/19 5,168.4 3,647.2 8
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