版本:
中国
亚洲 | 2017年 4月 5日 星期三 23:12 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得两个月来的最大单日百分比跌幅

路透4月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三录得约两个月来的最大单日百分比跌幅，主要因海岬型船运费下降。

整体乾散货运价指数连续第五日下跌，收跌32点，或2.55%，为2月7日以来最大单日百分比跌幅，报1,223点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数下跌153点，或6.42%，报2,229点。海岬型船舶日均获利跌1,126美元，报16,149美元，为3月中来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。

受“黛比”飓风影响，澳大利亚主要煤矿供应受扰，可能压制了对海岬型船舶的需求。澳大利亚是全球最大炼焦煤出口国。

波罗的海巴拿马型船运价指数降6点，或0.44%，收报1,371点。日均获利降50美元，报11,002美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

灵便型船运价指数升1点，报543点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐