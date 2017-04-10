全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚

路透4月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一小幅上升，因巴拿马型船运费持坚。

整体乾散货运价指数收高8点，或0.65%，报1,231点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升39点，或2.73%，收报1,466点，为近四个月以来最高。日均获利升307美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。