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亚洲 | 2017年 4月 11日 星期二 22:16 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因各类型船舶运费齐升

路透4月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上涨，因各类型船运费齐升。

整体乾散货运价指数收高31点，或2.52%，报1,262点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数终结九连跌走势，上涨62点，或2.86%，报2,227点。海岬型船舶日均获利升507美元，报16,000美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升67点，或4.57%，收报1,533点，为12月8日以来最高。日均获利升530美元，报12,280美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数升3点，报891点，灵便型船运价指数升3点，报552点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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