全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船舶运价上升

路透4月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因较小型船舶运价上升，盖过了海岬型船运价下降的影响。

整体乾散货运价指数升14点，或1.09%，报1,296点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数跌3点，或0.13%，报2,249点。海岬型船舶日均获利降74美元，报16,361美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。