全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船舶运价上升

香港证券：证监会称正在调查大量个案，当中涉及上市公司高管失职行
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
路透4月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因较小型船舶运价上升，盖过了海岬型船运价下降的影响。
整体乾散货运价指数升14点，或1.09%，报1,296点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海海岬型船运价指数跌3点，或0.13%，报2,249点。海岬型船舶日均获利降74美元，报16,361美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
超灵便型船运价指数升6点，报899点，灵便型船运价指数上涨6点，报560点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透北京5月24日 - 中国离岸美元/人民币掉期曲线周三各期限均抬升。交易员称，今早穆迪调降中国评级之后，离岸人民币即期突然跳跌；随后离岸掉期短端疑似出现大量中资行买盘，离岸美元/人民币掉期曲线各期限均上涨，CNH旋即缩减跌幅，午后转而走升。