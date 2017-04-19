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亚洲 | 2017年 4月 19日 星期三 21:20 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降

路透4月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三续跌，因较大型型船运价下降。

整体乾散货运价指数跌16点，或1.24%，报1,278点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数结束七连升，下滑9点，或0.56%，收报1,612点。日均获利跌71美元，报12,916美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数升2点，报900点，灵便型船运价指数上涨5点，报568点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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