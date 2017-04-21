全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅

路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。

整体乾散货运价指数跌48点，或3.86%，报1,195点，为3月22日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌161点，或8.09%，报1,830点，为3月10日以来最低。海岬型船舶日均获利降1,291美元，报13,369美元，也为3月10日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数下滑59点，或3.8%，收报1,494点。日均获利跌466美元，报11,982美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。