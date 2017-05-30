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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 22:07 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌至近三个月低点，因各类船舶需求转弱

路透5月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二跌至近三个月低点，因各类型船舶运费齐降。

整体乾散货运价指数降12点，或1.32%，报900点，为3月1日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌27点，或1.7%，报1,564点。海岬型船舶日均获利下滑225美元，报11,484美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数降3点，或0.36%，收报842点。日均获利下滑31美元，报6,764美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数下跌9点，报712点，灵便型船运价指数跌8点，报461点。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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